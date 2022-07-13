شهد عدد المؤسسات الوطنية المصدرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه السنة، حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء، نائب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي ناصر باي.

وأفاد باي، في تصريح خص به القناة الاذاعية الأولى، أنّ:” عدد المؤسسات الوطنية المصدرة شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه السنة، حيث بات يقارب الألفي مؤسسة حالياً، مقابل 800 مؤسسة مصدرة خلال 2021″.

وكشف ذات المتحدث، أنّ ارتفاع الصادرات خارج المحروقات قفز من مليارين إلى 7 مليارات دولار، لافتا إلى وجود إرادة سياسية على مستوى عالٍ للاستثمار خاصة مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما تجدر الإشارة، إلى أن وزير التجارة، سبق له وأن أكد على أنّ كل المؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد الوطني وتحقيق أرقام إيجابية فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتبر كمال رزيق ان ذلك يعد من ثمار السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

ليديا كبيش

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