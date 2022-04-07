قالت المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان، أميناتو حيدار، أن المسؤول الأول عن معاناة الشعب الصحراوي هي الحكومة الإسبانية التي إنحازت إلى جانب المحتل المغربي”.

وجددت حيدار في حديث خصت به اليومية الإسبانية “البونت أفوي” التنديد بتماطل الأمم المتحدة أمام الإنتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل القوى العالمية.

وأوضحت ذات المتحدثة بالقول:”أن الدولة الإسبانية تعتبر المسؤول الأول عن معاناتنا، و ستحاكم يوما ما لقد تم بيعنا في سنة 1975 و ذلك يعزز قمع الرباط لأن السلطة القائمة (في إسبانيا) إلى جانبها حتى وإن أنتهكت حقوق الصحراويين”.

وأضافت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي أن “عقودا من المصالح الشخصية للدولة الإسبانية والإتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة الذين أنحازوا إلى جانب الإحتلال المغربي تركت الشعب الصحراوي محاصرا بين نزاع يراوح مكانه و تحت رحمة نظام يواصل نهب تراب لم يمارس يوما سيادته عليه”.

كما تساءلت المناضلة الصحراوية:”كيف لنا أن نثق في الأمم المتحدة إذا كانت القوى العالمية تنتهك القانون الدولي”، داعية مرة أخرى الأمم المتحدة إلى فرض إحترام القانون.

ليديا كبيش

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