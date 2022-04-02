وهبت النقابة الوطنية لناشري الكتب واتحاد الناشرين العرب، أزيد من 5000 كتاب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موجهة لمكتبه.

وتسلمت هذه الهدية نيابة عن الرئيس تبون وزير الثقافة والفنون، صورية مولوجي، وذلك بمناسبة اختتام فعاليات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في طبعته الخامسة والعشرين.

وقدم هذه الهدية أحمد ماضي رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب عرفانا للرعاية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية للصالون ولمبادرته بإعفاء مجمل العارضين من حقوق استئجار أجنحة العرض.

كما أعربت النقابتين عن عميق شكرهما لمبادرة رئيس الجمهورية التي تنم عن حرصه على دعم الكتاب وعلى الأهمية التي يوليها لقطاع الثقافة

وتمنت النقابتين أن تحدوا باقي الدول العربية حدوه ومعبرين عن استعدادهم للتعاون مع وزارة الثقافة من أجل ترقية الكتاب وإيصاله إلى كل بيت جزائري.

ومن جانبها نقلت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تحيات رئيس الجمهورية للنقابتين وشكره لهم على هذه الالتفاتة.

و أكدت مولوجي على أن الإقبال الهائل للزوار يفند كل الادعاءات التي ترمي إلى التشكيك في تعلق القارئ الجزائري بالكتاب وكذا نسبة المقروئية لدى الفرد الجزائري.

رمزي أحمد توميات

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