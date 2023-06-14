نائب وزير الخارجية الروسي: زيارة الرئيس تبون إلى موسكو حدث تاريخي

14 يونيو، 2023

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ان:” زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون إلى روسيا بـ “الحدث التاريخي”.

وأفاد بوغدانوف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي. المنعقد اليوم بموسكو، أن الزيارة ستكون ناجحة وستساهم في تطوير العلاقات الودية بين البلدين

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “هذه الزيارة في مستوى عال وهي مهمة جدا نظرا لبرنامجها الكثيف والوفد الكبير المرافق للرئيس تبون”.

وتابع قائلا :”ونحن متأكدون أنها ستكون موفقة وناجحة. وتساهم في تطوير العلاقات الودية التقليدية وروابط الصداقة والتضامن بين الشعبين والبلدين”

رمزي أحمد توميات

14 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

المنتدى الإجتماعي العالمي يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير ويتضامن مع نضال المرأة الصحراوية

7 مايو، 2022

موبيليس تعرض على المواطنين خدمة “BeKING”

2 فبراير، 2020

جراد يؤكد اهتمام الدولة بهذه الفئة ذات القدرات الخاصة التي أثبتت أنها الأفضل

3 ديسمبر، 2020

الأمن الوطني يطلق مسابقة توظيف للأعوان المتعاقدين

11 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: