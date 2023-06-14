نائب وزير الخارجية الروسي: زيارة الرئيس تبون إلى موسكو حدث تاريخي

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ان:” زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون إلى روسيا بـ “الحدث التاريخي”.

وأفاد بوغدانوف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي. المنعقد اليوم بموسكو، أن الزيارة ستكون ناجحة وستساهم في تطوير العلاقات الودية بين البلدين

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “هذه الزيارة في مستوى عال وهي مهمة جدا نظرا لبرنامجها الكثيف والوفد الكبير المرافق للرئيس تبون”.

وتابع قائلا :”ونحن متأكدون أنها ستكون موفقة وناجحة. وتساهم في تطوير العلاقات الودية التقليدية وروابط الصداقة والتضامن بين الشعبين والبلدين”

رمزي أحمد توميات

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