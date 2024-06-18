نائب رئيس مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

يشارك، الثلاثاء، أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع ذات اللجنة المزمع انعقاده بمدينة زنجيبار بجمهورية تنزانيا الاتحادية.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ أعضاء اللجنة سيطلعون خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، على التقدّم المحرز في أعمال فريق العمل حول التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وقواعده.

كما ستنظر اللجنة في الآثار والوسائل العملية للتنفيد الفعال لمدونة قواعد سلوك لمسؤولي الحوكمة في الاتحاد البرلماني الدولي، يضيف بيان مجلس الامة.

وسيتدارس أعضاء اللجنة التنفيذية مذكرات التفاهم التي سيبرمها الاتحاد مع المبادرة الإنمائية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وكذا مع معهد الاقتصاد والسلام، يختم بيان مجلس الأمة.

كوثر غريبي