نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل وفداً برلمانياً عن لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان جمهورية كرواتيا

الجزائر-بلادي أنفو: استقبل مساء اليوم الاثنين، بمقر مجلس الأمة، عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمة، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وفداً برلمانياً عن لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان جمهورية كرواتيا، برئاسة Gari CAPELLI، رئيس اللجنة، وبحضور سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر.

وأفاد بيان لمجلس الامة أن اللقاء شكّل سانحة للحديث حول روابط العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها عبر توسيع مجالات التعاون، وترقيتها إلى شراكة استراتيجية … كما رحبا بالتنسيق الكبير بين الجزائر وكرواتيا في المحافل الأممية، وبالحركية التي تعرفها مجالات التعاون الثنائي بينهما، ودعيا إلى مرافقة هذا المسار عبر مد جسور التواصل بين الهيئتين التشريعيتين، وتفعيل آليات التعاون في بعدها البرلماني من خلال تبادل الزيارات، وكذا التجارب والخبرات بين برلماني البلدين في مجموعات الصداقة ومختلف آليات الدبلوماسية البرلمانية.

كما تطرق نائب رئيس مجلس الأمة، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الكرواتي، إلى عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، واستعرض معه التحديات التي تهدد منطقة المتوسط والعالم، على غرار الهجرة غير الشرعية، مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون والتضامن من أجل مواجهتها عبر معالجة أسبابها، وكذا، أهم القضايا التي تميز الراهن الدولي سياسيا واقتصاديا وأمنيا، لاسيما المتعلقة منها بضرورة تصفية الاستعمار وتطبيق لوائح الشرعية الأممية بهذا الخصوص، مجددا موقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة، والداعم لحق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، يضيف البيان.

وقد حرص رئيس اللجنة الكرواتي على تأكيد ضرورة نسج علاقات أكثر عمقا بين برلماني البلدين، مشيرا إلى أن كرواتيا والجزائر تشتركان في عوامل السلم والاستقرار وتكريس الديمقراطية يجدر استثمارها على نطاق أوسع، من أجل تعزيز علاقات الصداقة بين مجلس الأمة والبرلمان الكرواتي، وإعطاء العلاقات بين البلدين زخما جديدا على مستوى الهيئات التشريعية. جدير بالذكر أن الوفد البرلماني الكرواتي، يقوم بزيارة الجزائر في الفترة من 06 إلى 08 مارس 2023، يضيف المصدر.

ش.ن

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