نائب رئيس المفوضية الأوروبية في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين

يشرع، غدا الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الاوروبية، بوريل جوزيف، في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بان لها، أن هذه الزيارة، هي الأولى من نوعها التي يقوم بها بوريل للجزائر, منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019 ، حيث سيتم استقبال الممثل السامي لأوروبا من قبل رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، وكذلك من طرف الوزير الأول أيمن عبد الرحمن.

تأتي زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى الجزائر في سبتمبر 2022 ، التي أكّدت إرادة الجزائر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما في مختلف الميادين.

الزيارة، حسب وزارة الخارجية، فرصة لمواصلة الحوار السياسي بين الطرفين وتقييم التعاون والتعميق ، في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي.

وتسمح المشاورات بين الطرفين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها القضايا المتعلقة بالساحل وليبيا والصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.

ليديا كبيش

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