نائب برلماني يطالب وزير التربية بالكشف عن الموعد النهائي للدخول المدرسي المقبل

24 أغسطس، 2022
طالب النائب عن حركة البناء الوطني براء بن قرينة، وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد بالكشف عن الموعد النهائي للدخول المدرسي المقبل.
وقال بن قرينة في مراسلة نشرها عبر صفحته على موقع الفايسبوك، أن:” العائلات الجزائرية، تعيش حالة من الحيرة والترقب بعد التأخر في إعلان عن الموعد النهائي للدخول المدرسي”
وأضاف ذات المتحدث بالقول :” إن التأخر في الإعلان عن تاريخ محدد لعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة، من شأنه أن يغذي الشائعات حول مدى جاهزية وزارة التربية الوطنية للدخول الإجتماعي”.
رمزي أحمد توميات
24 أغسطس، 2022

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