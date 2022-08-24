نائب برلماني يطالب وزير التربية بالكشف عن الموعد النهائي للدخول المدرسي المقبل

طالب النائب عن حركة البناء الوطني براء بن قرينة، وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد بالكشف عن الموعد النهائي للدخول المدرسي المقبل.

وقال بن قرينة في مراسلة نشرها عبر صفحته على موقع الفايسبوك، أن:” العائلات الجزائرية، تعيش حالة من الحيرة والترقب بعد التأخر في إعلان عن الموعد النهائي للدخول المدرسي”

وأضاف ذات المتحدث بالقول :” إن التأخر في الإعلان عن تاريخ محدد لعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة، من شأنه أن يغذي الشائعات حول مدى جاهزية وزارة التربية الوطنية للدخول الإجتماعي”.

رمزي أحمد توميات

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