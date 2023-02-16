نائب المجلس الشعبي الوطني عبد الصادق سليم يدعو إلى إبرام اتفاقيات دولية لتسيير الموارد المائية العابرة للحدود

16 فبراير، 2023

أكد نائب المجلس الشعبي الوطني، عبد الصادق سليم، خلال مشاركته في جلسة استماع برلمانية للاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن المياه العابرة للحدود أصبحت تمثل مخاطر أمنية على الأمم بسبب قلة المعاهدات والاتفاقيات الناظمة لهذه المسائل.

وقد دعا النائب هيئة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، إلى العمل من أجل حث البلدان على إمضاء اتفاقيات من شأنها تسيير الموارد المائية العابرة للحدود، بشكل يضمن السلام بين الشعوب وحل كل المشاكل، إن وجدت، عن طريق قرارات ملزمة لكل الأطراف.

 

 

حورية سعداوي

16 فبراير، 2023

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