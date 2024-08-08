مولوجي تشرف على مراسم التنصيب الرسمي للمؤسسة المُنجِزة لمشروع “قصر الثقافة والترفيه” بالعاصمة

أشرفت اليوم الخميس، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بمعية سفير جمهورية الصين الشعبية، لي جيان، والوالي المنتدب لبراقي، على مراسم التنصيب الرسمي للمؤسسة المعنية بإنجاز مشروع “قصر الثقافة والترفيه” ببراقي الجزائر العاصمة.

ويأتي ذلك، حسب بيان وزارة الثقافة، في إطار التعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، ويُعد ثاني هبة تقدمها الصين للجزائر بعد دار الأوبرا.

ويعتبر المشروع، حسب ذات المصدر، هبة مقدمة من طرف دولة الصين إلى دولة الجزائر في إطار تعزيز علاقات الصداقة المتبادلة بين البلدين، حيث تقدر مساحة المشروع بـحوالي 10 هكتارات.

كما أن”قصر الثقافة والترفيه”-يضيف بيان الوزارة-عبارة عن مركب سيحتوي على مرافق حيوية على غرار قاعة مطالعة كبيرة وورشات عمل وقاعات بوسائط متعددة وقاعة سينما متعددة الوظائف، وقاعة كبيرة تتسع لـ 450 مقعدًا وثلاث قاعات عرض بالإضافة إلى بنايات أخرى ستنجز على حدود الأرضية المجاورة للمشروع على غرار دار للشباب ومكاتب إدارية وروضة للأطفال والغرف التقنية، وملاعب لكرة اليد وكرة قدم صغيرة وساحة مخصصة للأنشطة في الهواء الطلق.

كما تم الاتفاق بين وزارة الثقافة و الشريك الصيني على استخدام التكنولوجيا الحديثة في البناء و تقنيات من شأنها تعزيز توفير الطاقة وكذا تسهيل ولوج الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شرف الدين عبد النور