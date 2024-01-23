مولوجي تشارك في أشغال الملتقى الوطني حول “المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية”

حضرت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالعاصمة، أشغال الملتقى الوطني حول “المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية”، و الذي اشرف على افتتاحه كل من، إبراهيم بوغالى، رئيس المجلس الشعبي الوطني، و كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلة المجلس الدستوري، وعضوات من البرلمان وفاعلات في الحركة النسوية الجزائرية، حسب بيان وزارة الثقافة و الفنون.

و في كلمته، قال إبراهيم بوغالي، أن الحديث عن المكتسبات الدستورية للمرأة هو تأكيد استمرار الحرص على الإرتقاء بحقوق المرأة من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانتها بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها، ويرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها في سبيل الوطن.

من جهتها، ثمّنت كوثر كريكو، المكتسبات التي حققتها المرأة التي جاء بها دستور 2020، و التي تجسد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما الالتزام رقم 43 الذي يؤكد على ضرورة العمل على ترقية المرأة في كل المجالات و حمايتها من كل اشكال العنف.

سهام قريمش

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