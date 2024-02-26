مولوجي تؤكد بذل رئيس الجمهورية قصارى جهده لحماية التراث الثقافي الوطني

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، و ايريك فالت، المدير الجهوي لمنظمة اليونيسكو، على مراسيم افتتاح ملتقى الجزائر الدولي الأول حول التراث الثقافي المغمور بالمياه.

و أكدت الوزيرة مولوجي، خلال كلمتها الافتتاحية، على أن قطاع الثقافة والفنون، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، يبذل قصارى جهده لحماية التراث الثقافي الوطني، بما فيه التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ودعت الوزيرة كل الفاعلين في المجال إلى ضرورة تفعيل وتسهيل كل الإجراءات اللازمة للشروع في العمل الميداني للتنسيق، قصد وضع الآليات المناسبة لحماية هذا الإرث وتثمينه وفق ما تنص عليه المرجعيات القانونية والاتفاقيات المبرمة، على اعتبار أن تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 2001 يهدف أيضاً إلى ضمان إسهام التراث الثقافي المغمور بالمياه في تجسيد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، كونه جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية، ويرتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما شهدت جلسات الملتقى الدولي تداول عدد من الخبراء الدوليين في مقدمتهم، منير بوشناقي، مستشار التراث الثقافي العالمي، وباحثون مختصون عرضوا مجموعة من التجارب والخبرات الدولية في مجال حماية وتثمين التراث الثقافي المغمور بالمياه.

شرف الدين عبد النور

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