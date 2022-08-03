موكوكا: حزب الشعب البوتسواني يقف بحزم في تضامنه مع حق الصحراء الغربية في الحرية والاستقلال

موكوكا: حزب الشعب البوتسواني يقف بحزم في تضامنه مع حق الصحراء الغربية في الحرية والاستقلال

جددت الأمينة العامة لحزب الشعب البوتسواني، نونو كغافيلا موكوكا، التأكيد على موقف حزبها الثابت في تضامنه مع الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في الحرية والاستقلال

وجاء ذلك خلال زيارتها اليوم الأربعاء، للسفارة الصحراوية في العاصمة البوتسوانية، خابروني، حيث نقلت خلال لقاءها بالسفير الصحراوي ببوتسوانا، ماءالعينين لكحل، رسالة شخصية من رئيس الحزب، موتلاتسي مولاباسي، أحد الوجوه التاريخية للنضال السياسي بالبلد، أكد فيها “دعم حزب الشعب البوتسواني الثابت للاستقلال التام والحرية للصحراء الغربية”.

وأضافت أنه يجب على المغرب، القوة المحتلة، أن تفهم أنه لا يمكننا، كمدافعين عن مبادئ الوحدة الأفريقية، القبول باستمرار الاحتلال غير الشرعي لدولة أفريقية من قبل دولة أفريقية شقيقة أخرى. فهذا الاحتلال يجب أن ينتهي الآن “.

وبدوره، شكر السفير الصحراوي ضيفته على الزيارة معربا عن امتنان الجمهورية الصحراوية لحكومة وشعب بوتسوانا على الموقف المبدئي الذي طالما خصت به الجمهورية الصحراوية على مدى عقود.

كما شكر حزب الشعب البوتسواني على “الموقف التاريخي والمبدئي”، مبرزا أن “دعم نضال الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية هو في الواقع واجب على جميع الأفارقة بحكم مبادئ الوحدة الأفريقية، ولا ينبغي اعتباره مسؤولية الحكومات لوحدها”.

وقال السفير الصحراوي، أن “النضال الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال هو كفاح من أجل حق إنساني أساسي وحق للشعوب وبالتالي يجب على جميع هذه الشعوب دعمه والتماهي معه بغض النظر عن جنسياتهم أو انتمائاتهم السياسية”.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول أنجع سبل تطوير ودعم علاقات أفريقية أقوى بين الدول الأفريقية من أجل المساهمة في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي في القارة بأكملها.

ليديا كبيش

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