موقع وكالة الأنباء الجزائرية يتعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، عبر بيان لها، اليوم الأحد، بأن موقعها الإلكتروني، منذ ساعات يتعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

وحسب بيان الوكالة، قد تم رصد هذه السلسلة من الهجمات “الحادة” التي يتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهيوني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا.

في حين أضاف ذات المصدر، بأنه قد سمحت التدابير والأنظمة التقنية للوكالة من صد هذه السلسلة من الهجمات “الحادة” التي لازالت متواصلة، مما دفع إلى حجب الموقع مؤقتا، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبرانية من بلوغ قاعدة البيانات.

كما ونوّهت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الموقع الإلكتروني للوكالة بنسخه الناطقة باللغتين الوطنيتين وبلغات أجنبية، يتعرض منذ فترة طويلة إلى هجمات سيبرانية متفاوتة الحدة مسيرة من معظم المصادر الجغرافية المذكورة، وذلك في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا.

وفي ختام البيان، أكدت الوكالة بأن هذه الهجمات السيبرانية تزداد حدة غداة المواقف والقرارات المصيرية على غرار تلك التي اتخذتها الدولة انسجاما ومبادئها تجاه القضايا الوطنية، الإقليمية والدولية والمرافقة لوكالة الأنباء الجزائرية لهذا النهج.

ش.ن

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