هذا هو موعد صب الزيادات في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين

هذا هو موعد صب الزيادات في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين

جددت مديرة الرواتب بوزارة المالية، نصيرة موساوي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن الزيادات في الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قطاع الوظيف العمومي، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مارس المقبل عبر مرحلتين.

وأوضحت موساوي، لدى نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، أن صب الزيادات سيكون بـأثر رجعي اعتبارا من شهر جانفي وتمس أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد.

وكشفت ذات المتحدثة، أن الزيادات في الأجور رُصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 681 مليار دينار، مشيرة إلى أن السنة المالية 2023 خُصص لها غلاف مالي يقدر بـ 340.4 مليار دينار فيما تم تخصيص 340.7 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024.

كما أشارت مديرة الرواتب الى الزيادات في معاشات المتقاعدين ستمس 2.9 مليون متقاعد، بغلاف مالي قيمته 147 مليار دينار سنويا لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار.

أما بخصوص منحة البطالة، فقالت موساوي أت عدد المستفيدين من منحة البطالة منذ استحداثها في استقرار ويقارب اليوم 1.2 مليون شخص، بغلاف مالي يتجاوز 56 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة في منحة البطالة والتي ارتفعت اعتبارا من جانفي 2023 من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالنقطة الاستدلالية الخاصة بالموظفين، كشفت ذات المتحدثة عن صدور 4 مراسيم رئاسية في الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2023 وتخص الموظفين والمتعاقدين وشاغلي المناصب العليا وأقرت هذه المراسيم زيادة 75 نقطة لكل صنف ورقم استدلالي.

كما أكدت على انه لا صحة للمعلومات المتداولة عن رفع قيمة النقطة الاستدلالية والتي بقيت تقدر بـ 45 دينار وذلك لضمان تحسين القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود.

وفي ذات الصدد، ذكرت المسؤولة أن الشبكة الجديدة لحساب النقطة الاستدلالية اعتمدت بطريقة تراعي ضرورة الحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية وبما تسمح به الخزينة العمومية. وكذا الحفاظ على مبدأ الفوارق الحالية بين الرواتب المبنية على مستويات التأهيل والشهادات واعتماد مبدأ تجسيد هذه الزيادة على مرحلتين 2023 و2024 حتى تكون الزيادة معتبرة.

كما أشارت ضيفة الإذاعة الوطنية، إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح بالزيادة في العلاوات والتعويضات وكذا تعويض الخبرة المهنية.

رمزي أحمد توميات

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