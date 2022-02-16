موسكو تُصرّ على إعلان الناتو رفض انضمام أوكرانيا في صفوفه

16 فبراير، 2022

كشف قسطنطين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح، أن موسكو ستصر على إعلان حلف الناتو رفض قبول عضوية أوكرانيا في صفوفه.

وقال الدبلوماسي الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: “ستصر روسيا على أن يعلن الناتو على الملأ رفضه قبول أوكرانيا في صفوفه. وعلى كييف أن تعلن بدورها عن وضعها الحيادي وعدم انضمامها إلى كتل عسكرية، كما جاء في نص إعلان سيادة دولة أوكرانيا المؤرخ في 16 يوليو 1990”.

ش.ن

 

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