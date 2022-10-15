موريتانيا تهنئ الجزائر على نجاح لم الشمل الفلسطيني

موريتانيا تهنئ الجزائر على نجاح لم الشمل الفلسطيني

رحبت موريتانيا، بإعلان الجزائر الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أنها تلقت الخبر بارتياح كبير، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الموريتانية.

وهنأت موريتانيا الجزائر بهذا النجاح الذي تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض سبيل الشمل الفلسطيني.

ووفقا لذات المصدر، فقد هنأت الفلسطينيين على استجابتهم لنداء المصلحة المشتركة واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية.

كما اأكدت الخارجية الموريتانية على أن تحقيق الوحدة هو السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رمزي أحمد توميات

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