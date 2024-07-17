موجة حرّ تصل إلى 49 درجة بهذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم، في نشرية خاصة من الدرجة الثانية، من موجة حر طيلة يومي الأربعاء 17 جويلية والخميس 18 جويلية الجاري، بولايات أدرار، ان صالح، جنوب تيميمون وورقلة.

و ستصل درجات الحرارة القصوى، حسب ذات المصدر، أو تتجاوز 49 درجة تحت الظل، في حين درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 34 و38 درجة.

كما ستتراوح درجات الحرارة القصوى بكل من، جنوب المدية، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، غرب برج بوعريريج وغرب باتنة، ما بين 44 و46 درجة تحت الظل، في حين درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 28 و32 درجة.

هذا و دعت وزارة الداخلية، في بيان لها، تبعا لهذه النشرية الجوية الخاصة، ومن أجل الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها، إلى اتباع الارشادات والنصائح التالية:

الوقاية من ضربات الشمس

و دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين، إلى عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس، ووجوب تغطية الرأس إن تطلب الخروج، و️الإكثار من شرب الماء، ️مراقبة الأطفال وكبار السن وتقديم السوائل لهم باستمرار، عدم ترك الأطفال داخل السيارة لتجنب حالات الاختناق، ️عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ️عدم ممارسة التمارين الرياضية في الجو الحار، و️إغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل ولحفظ درجة حرارة البيت الداخلية.

الوقاية من حوادث الغرق

و️حذّرت الوزارة بهذا الخصوص، من خطورة السباحة في المجمعات المائية والشواطىء الغير محروسة.

الوقاية من حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل

و️دعت وزارة الداخلية، إلى عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وبصفة عشوائية، إشعال النار ومواقد الشواء في المساحات الغابية أو بالقرب منها.

شرف الدين عبد النور