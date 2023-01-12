موتسيبي: شان الجزائر سيكون الأفضل على الإطلاق

أشاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، باستعدادات الجزائر لإنجاح الطبعة السابعة لكأس إفريقيا لأمم للاعبين المحليين “شان” 2022.

وأعرب موتسيبي في تصريح له بعد وصوله لأرض الوطن ليلة أمس الأربعاء، لحضور افتتاح “الشان”، عن فخره واعتزازه بالتواجد في الجزائر

وأكد ذات المتحدث أنه دائما ما اعتبر الجزائر بيته وبلده الثاني، مضيفا بالقول :”الجزائر لها مكانة خاصة في قلبي وفي قلب الأفارقة، وشرف لي أن أكون هنا لحضور كأس إفريقيا للاعبين المحليين”.

وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائلا :”ان الطبعة الساعة لـ”الشان”، ستكون الأفضل على الإطلاق”، مؤكدا أن “الجزائريين يعرفون جيدا كرة القدم وسيناصرون جميع المنتخبات وسيساهمون في إنجاح هذا الحدث الذي سيكون الأفضل”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وصل ليلة أمس الأربعاء لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وكان في استقباله في القاعة الشرفية كل من رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم “الشان” رشيد أوكالي.

وسيُنشط موتسيبي ندوة صحفية عشية اليوم الخميس بداية من الساعة 16:00 مساء بقاعة المحاضرات بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

ليديا كبيش

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