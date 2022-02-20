مواجهة التحديات في المنطقة العربية محور نقاش الرئيس تبون وأمير قطر

20 فبراير، 2022

عبر اليوم الأحد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بلاده بالجزائر، حسبما جاء في تغريدة للشيخ

وقال لشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر”: “أعمل مع أخي فخامة الرئيس على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين”.

وكشف ذات المتحدث أن محادثاته مع الرئيس تبون تناولت العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية.

رمزي أحمد توميات

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