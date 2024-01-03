مهياوي يطمئن: المتحورات الجديدة لكورونا المنتشرة في أوروبا لم يتم تسجيلها في الجزائر إلى حد الآن

مهياوي يطمئن: المتحورات الجديدة لكورونا المنتشرة في أوروبا لم يتم تسجيلها في الجزائر إلى حد الآن

أكد اليوم الأربعاء، عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، البروفيسور، رياض مهياوي، على أن المتحورات الجديدة لكورونا المنتشرة في أوروبا لم يتم إلى حد الاآن تسجيلها في الجزائر.

وطمأن مهياوي، في تصريح لاذاعة قسنطينة، أن الجزائر دخلت في مرحلة من الخبرة الكافية في التعامل مع هذا الوباء من طرف الأطباء ومستخدمي قطاع الصحة .

وقال ذات المتحدث :” أنه على الرغم من تشابه الحالات من خلال تشابه الأعراض الحمى والتعب الشديد، فالمتحورات الجديدة هي من متحورات اوميكرون وقد انتشرت في اوروبا وأكدت المنظمة العالمية للصحة عدم خطورتها، على اعتبار أن الخطورة تكمن في دخول المصابين الى غرفة الانعاش”.

وأضاف عضو اللجنة بالقول :” إلى غاية اليوم لم نسجل في الجزائر أي حالة في الانعاش أو حالة وفاة بالكوفيد” . مضيفا أن الحالات المسجلة ترتبط بحالات الانفلونزا الموسمية الشتوية وهي عادية جدا. مشيرا أن الوضعية غير مقلقة إلى حد الآن.

و أكد مهياوي أن التلقيح المسبق ضد الانفلونزا الموسمية يبقى ضروريا خاصة للاشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة و نصح الجميع بالتقرب من الجهات المعنية للاستفادة من جرعات اللقاح التي استفادت منها مختلف الولايات لاعتبارها الوسيلة الأنجع للوقاية من الانفلونزا الموسمية

في حين دعا ذات المتحدث المصابين بالزكام الى تفادي اماكن التجمعات لكسر سلسلة العدوى ، مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

رمزي أحمد توميات

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