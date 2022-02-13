مهياوي: “من السابق لأوانه القول أننا بصدد القضاء على أوميكرون”

أكد اليوم الأحد، عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، على أنه من السابق لأوانه القول أننا بصدد القضاء على متحور أوميكرون بالنظر لاستقرار الوضعية الوبائية.

وقال مهياوي، لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن:” المنظومة الصحية حاليا لا تعاني من أي ضغط، وأن المستشفيات تؤدي مهامها بأريحية رغم أن نحو 50 بالمائة من مهنيي الصحة أصيبوا خلال موجة أوميكرون واضطروا للغياب عن مواقع عملهم”.

وأضاف ذات المتحدث :”الأهم هو الإستمرار في اليقظة وعدم التراخي لأن الوباء لم يقض عليه بعد”، مبرزا أن الإجراءات المتخذة خلال موجة أوميكرون كانت ناجحة.

كما أشار عضو اللجنة العلمية، إلى أن الوضعية الوبائية مستقرة حاليا إذ هي في حدود 500 إصابة يوميا، بينها حوالي 105 إصابة في الجزائر العاصمة التي كانت عدد الإصابات تتجاوز 500 إصابة قبل نحو شهرين تقريبا، في حين تم تسجيل انخفاض في حالات الإستشفاء من 5000 إلى نحو 4600 حالة إستشفاء.

رمزي أحمد توميات

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