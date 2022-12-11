مهياوي: ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية بعد انتشار المتحور الجديد لأوميكرون في العالم

11 ديسمبر، 2022

كشف عضو اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا البرفيسور رياض مهياوي، اليوم الأحد، خلال استضافته في  برنامج  “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى، أن الوضعية الوبائية مستقرة من خلال الرصد اليومي ومؤشراته،غير أنه مع  تسجيل حالات الانفلونزا الموسمية يبقى اتباع الإجراءات الوقائية ضروري وأمر لا بد منه.

حيث دعا البروفيسور، إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة لمن يعانون من ضعف المناعة مع انخفاض درجات الحرارة، وانتشار الفيروسات الهوائية، لاسيما انتشار المتحور الجديد لأوميكرون عبر 65 دولة في العالم.

وأشار مهياوي إلى أن نقص حدة وباء كورونا وأعراضه، أدى إلى تماطل و عزوف المواطنين عن إجراء الكشف عنه، منوها إلى ضرورة اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية التي كنا نتبعها خلال فترة الجائحة،وذلك تحسبا لأي طارئ خاصة مع انتشار المتحور الجديد لأوميكرون في عدة دول في العالم.

حورية سعداوي

11 ديسمبر، 2022

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