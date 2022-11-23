من مختلف الصيغ .. توزيع أزيد من 3200 وحدة سكنية في وهران

من مختلف الصيغ .. توزيع أزيد من 3200 وحدة سكنية في وهران

تم بوهران توزيع 3230 وحدة سكنية من مختلف الصيغ و ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى ال 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

و قد أشرف والي وهران سعيد سعيود وممثل وزارة السكن والعمران والمدينة لومي إسماعيل والسلطات المدنية والعسكرية بقاعة المحاضرات بالمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس على مراسم التوزيع الرمزي لعشرات مفاتيح السكنات في مختلف الصيغ وسط فرحة المستفيدين.

وتشملت هذه الحصة السكنية 1.369 مسكن عمومي إيجاري عبر مختلف البلديات منها 257 مسكن في إطار القضاء على السكن الهش و1.627 في صيغة البيع بالإيجار (عدل) بالقطب العمراني “أحمد زبانة” بمسرغين و180 مسكن ترقوي مدعم (البرنامج القديم) بالقطب العمراني ببلقايد (بئر الجير) و54 إعانة ريفية, وفقا لما أفاد به الوالي في كلمته بالمناسبة.

من جهته، ذكر ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة لومي إسماعيل بأن هذه العملية تندرج في إطار العملية الكبرى التي أطلقها وزير القطاع محمد طارق بلعريبي في 15 نوفمبر الجاري بمناسبة الذكرى ال 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة والتي تضم 120 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر مختلف الولايات.

ف.س

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