من مجموع 19 موقع تم عرضهم على المزايدة…وزارة الطاقة تمنح تراخيص للاستكشاف المنجمي

من مجموع 19 موقع تم عرضهم على المزايدة…وزارة الطاقة تمنح تراخيص للاستكشاف المنجمي

منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، 7 رخص للاستكشاف المنجمي من مجموع 19 موقعا تم عرضهم على المزايدة بمبلغ إجمالي قُدر بـ20.7 مليار سنتيم.

وتم منح هذه الرخص اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الطاقة عقب الدورة الـ 51 لمزايدة رخص الاستكشاف المنجمية، التي خصت مناقصتها الوطنية للاستكشاف المنجمي لـ 19 موقعا على مستوى 13 ولاية.

وكانت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اقترحت مواقع لإنتاج أحجار التزيين على غرار الرخام والحجر الجيري والاونيكس و26 موقعا آخر لاستكشاف المواد الموجهة لانتاج مواد البناء كالرمل والجبس والطين.

وكشف رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إسماعيل الجوزي، عن تلقي 50 ظرفا خلال مرحلة العروض رفضت منها 5 أظرفة لعدم استجابتها لمعايير دفتر الشروط، ثم تقلص العدد إلى 38 ظرفا، لننتهي إلى قبول 22 ظرفا”.

وكشف المتحدث ذاته، إلى رفض عرض واحد من مجموع 22 عرضا لأن الصك البنك لم يكن ممضى عليه، مضيفا أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية منحت رخصة الاستغلال لـ 7 مواقع منجمية من أصل 19 موقعا، بمبلغ إجمالي قُدر بـ 20.7 مليار سنتيم سيتم تحويلها إلى الخزينة العمومية.

وبخصوص المواقع التي لم يتم تخصيصها خلال هذه العملية، أعلن رئيس الوكالة أنه “سيتم عرضها خلال دورات المزايدة المقبلة”، مشيرا إلى أن الدورة المقبلة ستعقد قبل نهاية السنة الجارية”.

ف.س

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