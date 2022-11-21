من عين الدفلى.. وزير التعليم العالي يعلن انطلاق تطبيق “ماي باص” لنقل الطلبة

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، إشارة انطلاق تطبيق “My Bus” لـ63 حافلة لنقل الطلبة بولاية عين الدفلى.

وقال بداري في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الزيارة التي قادته لولاية عين الدفلى، إن هذه العملية تدخل في إطار تحسين خدمة النقل الجامعي لطلبة جامعة خميس مليانة.

وأوضح الوزير بداري، أن هذا التطبيق يُمكّن الطلبة من معرفة مواقع حافلاتهم وسرعة حافلاتهم كما يُمكّنهم كذلك من طرح انشغالاتهم على مسؤوليهم في مصلحة النقل التابعة للجامعة.وتجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أعطى إشارة الإطلاق الرسمي للتطبيق يوم 24 أكتوبر الماضي، بالجزائر العاصمة، حيث يُقدّم التطبيق خدماته على مستوى 10 خطوط حاليا، وسيُوسّع إلى جميع الخطوط الوطنية مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة.

ف.س

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