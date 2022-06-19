تُطلق المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 19 جوان 2022، حملة وطنية للتبرع بالدم في أوساط مستخدميها الأمن الوطني، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الموافق لـ 14 جوان من كل سنة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

ولإنجاح هذه الحملة الوطنية في مرحلتها الثانية، والتي ستدوم الى غاية 21 جوان 2022، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، على غرار توفير مراكز حقن الدم المتنقلة على مستوى مقرات الشرطة، تجنيد الفرق الطبية والشبه طبية للأمن الوطني للسهر على السير الحسن لهاته العملية.

تجدر الإشارة، أن الانطلاق الرسمي لهذه المبادرة، سيكون صبيحة اليوم على مستوى المركز الطبي الاجتماعي المتعدد الخدمات للأمن الوطني “عمر حرايق” بالجزائر العاصمة.

ش.ن

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