من بين أفرادها رعية مغربية…تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات

10 يوليو، 2023

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بشبكة إجرامية وضبطت أزيد من 95 كلغ من المخدرات

وحسب بيان للأمن الوطني فقد تم تفكيك شبكة إجرامية أخرى من الشبكات الدولية المنظمة التي تنشط في تهريب المخدرات، تتكون من 4 أشخاص من بينهم رعية مغربية

كما تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه واللذان ينحدران من ولاية ورقلة؛ فيما يبقى شخصين آخرين في حالة فرار، من بينهما الرأس المدبر للشبكة المتواجد بالمغرب

رمزي أحمد توميات

10 يوليو، 2023

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