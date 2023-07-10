من بين أفرادها رعية مغربية…تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات

من بين أفرادها رعية مغربية…تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بشبكة إجرامية وضبطت أزيد من 95 كلغ من المخدرات

وحسب بيان للأمن الوطني فقد تم تفكيك شبكة إجرامية أخرى من الشبكات الدولية المنظمة التي تنشط في تهريب المخدرات، تتكون من 4 أشخاص من بينهم رعية مغربية

كما تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه واللذان ينحدران من ولاية ورقلة؛ فيما يبقى شخصين آخرين في حالة فرار، من بينهما الرأس المدبر للشبكة المتواجد بالمغرب

رمزي أحمد توميات

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