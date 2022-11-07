من بينهم الرئيس تبون… الرئيس المصري يستقبل قادة وزعماء العالم المشاركين في قمة المناخ

7 نوفمبر، 2022

استقبل صبيحة اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ “كوب 27”.

ويشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة المناخ المقامة بمصر، أين وصل أمس الأحد إلى مطار شرم الشخ بمصر على متن الطائرة الرئاسية.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ “COP -27” بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وكذا شخصيات دولية وخبراء

في حين ستشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخي، وكلمة للرئيس السيسي بالاضافة الى كلمة أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة. والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التى سوف تستضيف قمة المناخ القادمة “cop 28”.

ليديا كبيش

7 نوفمبر، 2022

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