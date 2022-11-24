من بينها التكيف مع الأخطار الكبرى…تنظيم 11 ورشة لتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

24 نوفمبر، 2022

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الشروع في تنظيم 11 ورشة موضوعاتية بالمدرسة الوطنية للإدارة تخص تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من بينها التكيف مع الأخطار الكبرى.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن العملية انطلقت منذ 14 نوفمبر الجاري وتتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري.

وحسب نص البيان، تندرج الورشات في إطار استكمال المرحلة الثانية لعملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والتي من شأنها إدخال التعديلات المناسبة للرؤية الوطنية في هذا المجال.

وراهنت الوزارة على التوصل لمخرجات تتناسب والإشكاليات الجديدة ورهانات الإقليم وتحدياته التي تم تحديدها خلال أشغال المرحلة الأولى.

على غرار حتمية التنويع الاقتصادي، استدامة الموارد وقدرة الأقاليم على التكيف مع الأخطار الكبرى وآثار الاحتباس الحراري والانتقال الطاقوي ورقمنة الإقليم والسيادة الغذائية وغيرها.

رمزي أحمد توميات

24 نوفمبر، 2022

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