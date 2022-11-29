من أجل التعاون مستدام وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب…الفريق أول شنقريحة يستقبل قائد قوة الدفاع التنزاني

29 نوفمبر، 2022

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،  اليوم الثلاثاء، قائد قوة الدفاع الشعبية التنزاني.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل قائد قوة الدفاع الشعبية التنزانية الفريق أول جاكوب جون ماكوندا.

وأكد الفريق الأول في كلمته أن الطرفين سيعملان سويا بطريقة براغماتية وصريحة من أجل إرساء وتطوير تعاون مستدام قائم على الثقة المتبادلة.

وأضاف بالقول:” أعرب عن استعدادنا التام لتبادل وجهات النظر حول مختلف الجوانب الأمنية وتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب”.

ف.س

29 نوفمبر، 2022

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