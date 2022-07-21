منع قطع الكهرباء على مقرات البلديات المتخلفة عن دفع ديونها

21 يوليو، 2022
قرر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، منع قطع  الكهرباء على مقرات بلديات الوطن المتخلفة عن دفع الديون.
وأفاد عجال، في تعليمة له، أنه تقرر ابتداء من اليوم عدم قطع الطاقة الكهربائية على جميع مقرات البلديات عبر كل ولايات الوطن.
وأوضح ذات المتحدث، أن هذا الإجراء الاستثنائي يرمي لتفادي عرقلة مصالح المواطنين وتحسين الخدمة العمومية المقدمة لأن مصلحة المواطن تتصدر أولويات المجمع.
كما لفت المدير العام، إلى أن مجمع سونلغاز يعمل على تحصيل الديون المترتبة على هذه الهيئات العمومية بطريقة حضارية، من خلال إقرار تسهيلات تتيح لها دفع ديونها بكل أريحية،على غرار إمكانية دفعها بالتقسيط بناء على اتفاقيات تبرم بين الطرفين.
ليديا كبيش
21 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

لجنة صحراوية تعتبر الاعتداء الجبان على سلطانة خيا وصمة عار على جبين الهيئات الدولية

15 نوفمبر، 2021

إعادة فتح جامع الجزائر أمام المصلين قريبا

29 ديسمبر، 2020

العاصمة: تسخير 3690 تاجر و480 مخبزة خلال مداومة عيد الفطر

20 أبريل، 2022

شركة “إيتوزا” تتكفل بنقل المواطنين لحضور حفل ملعب 5 جويلية اليوم

1 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: