منع قطع الكهرباء على مقرات البلديات المتخلفة عن دفع ديونها

قرر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، منع قطع الكهرباء على مقرات بلديات الوطن المتخلفة عن دفع الديون.

وأفاد عجال، في تعليمة له، أنه تقرر ابتداء من اليوم عدم قطع الطاقة الكهربائية على جميع مقرات البلديات عبر كل ولايات الوطن.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذا الإجراء الاستثنائي يرمي لتفادي عرقلة مصالح المواطنين وتحسين الخدمة العمومية المقدمة لأن مصلحة المواطن تتصدر أولويات المجمع.

كما لفت المدير العام، إلى أن مجمع سونلغاز يعمل على تحصيل الديون المترتبة على هذه الهيئات العمومية بطريقة حضارية، من خلال إقرار تسهيلات تتيح لها دفع ديونها بكل أريحية،على غرار إمكانية دفعها بالتقسيط بناء على اتفاقيات تبرم بين الطرفين.

ليديا كبيش

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