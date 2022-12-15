منع استعمال القمح الّلين والقمح الصلب لتغذية الحيوانات

15 ديسمبر، 2022

ذكّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الخميس بالبيان المتعلق بمنع استعمال القمح الصلب والقمح اللّين كمادة أولية لتغذية الحيوانات وما ينجر عنه من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه للاستهلاك البشري, وهذا بعد تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل  مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي وتوجهيها الى تغذية الحيوانات.

   وأنهت وزارة الفلاحة الى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه التجاوزات غير القانونية تندرج في اطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

  وذكرت الوزارة عبر بيانها أن الدولة قد وفرت كافة الحلول لضمان التكفل الأمثل بمسألة التغذية الحيوانية. وبهذا تبقى هذه المواد الموجهة لتغذية الحيوانات متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة ومدعمة ومعفاة من الضرائب.

ياسمين بن صغير

15 ديسمبر، 2022

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