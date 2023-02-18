منعِ برمجة وبث الأغاني المبتذلة في كل الفعاليات الثقافية

18 فبراير، 2023

منعت وزارة الثقافة والفنون، برمجة وبث الأغاني المبتذلة في كل الفعاليات الثّقافية، وذلك في تعليمة وزارية إلى مُختلف مدراء الثقافة ومحافظو المهرجانات.

وحسب بيان لوزارة الثقافة فقد أرجعت ذات المصالح إصدارها هذا القرار بعد استفحال ظاهرة التجاوزات اللا أخلاقية في كلمات بعض الأغاني الجزائرية المسجلة والمذاعة بعشوائية، والمضللة لمختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب والناشئة، وما إلى ذلك من آفات تُشجع على العنف والجريمة في الشارع أو في العائلة أو في الوسط المدرسي، وتحقيقا للبند الرابع من الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ينص على أخلقة الحياة السياسية والحياة العامة.

وأكد الوزارة أن الضوابط القانونية لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحرص على عدم السماح لكل ما يخالف قيم وثوابت المجتمع الجزائري تماشيا مع القانون الذي يُعاقب الاعتداء على الآداب العامة وما يمس بالقيم والثوابت المُعبرة عن هويتنا وأصالتنا.

واضافت وزارة الثقافة بالقول: “نهيب بناء على ما سبق بكل المسؤولين في قطاع الثقافة والفنون بعدم برمجة وبث ونشر هذه الأغاني في الفعاليات الثقافية قصد وقف هذا الانفلات والحد من انتشاره في أوساط الناشئة.

كما أكدت ذات المصالح أنها لن تتهاون في سبيل ترسيخ هذا الإجراء وذلك باستعمال كل ما يُخوله القانون في هذا الشأن على غرار سحب بطاقة الفنان من طرف المجلس الوطني للفنون والآداب وتطبيق كل التدابير القانونية السارية المفعول.

رمزي أحمد توميات

 

18 فبراير، 2023

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