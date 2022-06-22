منظمة صحراوية تسجل انشغالها العميق حيال معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال

22 يونيو، 2022

 سجل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية إنشغاله العميق بما يعانيه الشعب الصحراوي من معاناة تتزايد خطورة بعد استئناف الحرب من جديد منذ تاريخ 13 نوفمبر 2020 .

وألقى عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أجمد محمد نفال، كلمة أكد خلالها أن قضية الصحراء الغربية تخضع لتصفية الاستعمار ، بالرغم من التواجد الفعلي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (MINURSO ) منذ سنة 1991 ، و بالرغم من أن مسؤولية الدولة الإسبانية تبقى قائمة بصفتها حسب القانون الدولي هي المسؤولة عن إدارة الإقليم .

وأوضح أن تزايد خطورة الوضع تمثلت في قتل مدنيين صحراويين و جزائريين و موريتانيين شرق جدار العار العسكري لقوة الاحتلال المغربي باستعمال طائرات مسيرة و قنابل ذكية فتاكة ، هذا بالاضافة الى طمس حقيقة اختطاف المدني الصحراوي ” لحبيب لغريشي ” وقتله بمدينة الداخلة المحتلة.

و في هذا الصدد، أشار ذات المتحدث، الى أن عائلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان “سلطانة سيدي إبراهيم خيا “تعرضت للتعذيب و الاغتصاب و للهجوم المتكرر على منزلها المحاصر بمدينة بوجدور،بالاضافة الى الاستمرار في توقيف و اعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ( حالة ” جميلة مجاهد ” العضوة بالمنظمة ، التي تعرضت للاعتقال رفقة والدها و الطفل و التلميذ الصحراوي ” أبي التامك ” البالغ من العمر 07 سنوات .

وطالبت المنظمة بالتدخل الدولي لحماية المدنيين الصحراويين ،وبقيام الأمم المتحدة بإنهاء و تصفية الاستعمار عبر تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

رمزي أحمد توميات

22 يونيو، 2022

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