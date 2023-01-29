منظمة حماية المستهلك تدعو الحكومة لتبنّي 03 مطالب هامة

29 يناير، 2023

قامت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بتقديم مقترحات هامة و عاجلة تخص اقتناء أجهزة التدفئة المركزية ولواحقها، لتحل محل الجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز والتي تسببت في مجازر مروعة في ارواح الجزائريين يوميا.

وأكدت المنظمة أنها تتبنى المطالب التالية و تلتمس من الجهاز التنفيذي تبنيها، وهي الغاء كل الضرائب الخاصة بأجهزة التدفئة المركزية و لواحقها.

بالإضافة الى تفعيل القرض الاستهلاكي لهذه الأجهزة، و تشجيع و تسهيل صناعة هذه الإجهزة محليا بمواصفات نوعية و مطابقة عالمية.

ليديا كبيش

29 يناير، 2023

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