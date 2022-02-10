منظمة حماية المستهلك: انخفاض أسعار العجائن راجع إلى قرار الحكومة تزويد المطاحن بالحبوب

10 فبراير، 2022

كشف اليوم الخميس رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بسطيف، رضوان ساته، ان الانخفاض المسجل في أسعار مختلف العجائن راجع إلى قرار الحكومة تزويد المطاحن بالحبوب

وأوضح ساته في تصريح لإذاعة سطيف، أن انخفاض أسعار العجائن راجع إلى قرار الحكومة القاضي بتزويد المطاحن بالحبوب من الديوان الوطني للحبوب، عكس ما يتداول ويروج له على صفحات التواصل الإجتماعي بأن المتعامل هو من خفّض الأسعار.

وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث، على أن كل علامات العجائن معنية بتخفيض الأسعار، ونسبة التخفيض تصل وتتجاوز 50 بالمائة وهو أمر إيجابي، مبرزا على أن رفع الأسعار دون تخفيضها بعد انخفاض التكاليف هو جشع، وعلى المستهلك إتقان المقاطعة لإجبار التجار والمتعاملين على تخفيض الأسعار.

كما شدد رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بسطيف، أن القوانين الجديدة ستكون سدا وحاجزا أمام الإنتهازيين، لاسيما وأن إلصاق أسعار البيع النهائية على أغلفة المنتجات يقضي على التلاعب بالأسعار.

ليديا كبيش

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