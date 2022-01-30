منظمة الكرامة الافريقية تندد بالاعتداء الذي تعرضت له المناضلات الصحراويات بالأرض المحتلة

أدانت الندوة التأسيسية “الكرامة الإفريقية” اعتداءات سلطات الاحتلال المخزني على المناضلات و السياسيات الصحراويات، وأكدت رفضها القاطع للممارسات الهمجية و الاعتداءات المتكررة على المناضلة سلطانة خيا و رفيقاتها، و مواصلتها الدفاع على الشعب الصحراوي بكل مكوناته.

وقالت منظمة الكرامة الافريقية في بيان لها أنها ترفض رفضا قاطعا الممارسات الهمجية و الاعتداءات المتكررة على المناضلة سلطانة خيا و رفيقاتها المناضلات .

كما أعربت المنظمة عن أسفاها لما تتعرض له من تعذيب و ترهيب قصد ثنيها عن دفاعها المستميت على وطنها و شعبها الصحراوي.

واعتبرت المنظمة، ان اعتداءات سلطات الاحتلال المخزني على النساء المناضلات و السياسيات تأتي بسبب مخاوفها من نضال المرأة الصحراوية، مبرزة أن تلك الاعتداءات الممنهجة الممارسة ضد النساء في السجون المغربية و في الاراضي الصحراوية المحتلة تخدم غرضا ذهنيا أو ترجمة لعقلية استعمارية مريضة الهدف منها تخويف المناضلات و السجينات و قمعهن”.

كما شددت منظمة “الكرامة الافريقيةعلى أنها لا تقبل سياسية التخويف و القمع بأي شكل من الاشكال، مضيفة بالقول: “أننا سنواصل دفاعنا عن الشعب الصحراوي بكل مكوناته و بالخصوص المرأة المناضلة وفي جميع الظروف سواء في السجون أو خارجه، و بنفس الاصرار و العزيمة سنواصل النضال حتى تنتصر كل الشعوب المستضعفة”.

رمزي أحمد توميات

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