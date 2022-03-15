منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي

15 مارس، 2022

أكد الاجتماع ال47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، أين أعربت دول الاتحاد عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو

وشددت دول الاتحاد على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي، قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا..

من جهة أخرى أعرب المندوبون المشاركون في الاجتماع عن انشغال المنظمة البالغ للوضع الحالي في الساحل بسبب استفحال الإرهاب والجريمة المنظمة وما يترتب عنهما من ضحايا وتدمير للاقتصاد في دول المنطقة”.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة اختتام أشغال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بتبني إعلان الجزائر الذي أكد على ضرورة تنسيق المواقف تجاه الظرف الدولي المعقد وعلى الدعم “الثابت” للقضية الفلسطينية.

رمزي أحمد توميات

15 مارس، 2022

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