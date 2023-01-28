منظمة التعاون الإسلامي: الجزائر تدعو لإستحداث منصة رقمية للتعاون بين الدول الأعضاء

انطلقت اليوم السبت أشغال اجتماع الأمناء العامون في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي قريشي نياس على أن للإدارة البرلمانية أهمية كبيرة. حيث ترافق البرلمانيين في مسارها التشريعية نظرا لخصوصيات الإدارة البرلمانية بالإدارات العمومية. وتم خلال الجلسة انتخاب ادرات مكتب الأبناء العامون.

كما تم عرض اقتراحات الامين العام للمنظمة واقتراحات البرلمان الجزائري والذي تم عرضه في جلسة مغلقة والاتفاق عليه.

واشار الأمين العام في كلمته، الى إنه تم تنظيم هذا الاجتماع بعد انقطاع بسبب وباء كورونا. مشيرا أنه جد مهم لتحقيق التعاون المستمر والبناء، حيث أنه من أهداف الجمعية هو تبادل الخبرات العملية والعلمية بغية التنسيق بين الدول الأعضاء والتعاون في ما بينها.

وجدد قريشي الدعوة إلى وضع آلية ملموسة وفعلية للوصول إلى هدف التعاون المطلوب، كما أنه بوسع الدول الأعضاء تقديم استشارات واقتراحات لمنظمة والتفكير في إصدار مجلة عن الاتحاد باتفاق الدول الأعضاء، مؤكدا على ضرورة البذل الفعل، لنشاط الأمناء العامين.

ومن جهته، قال ممثل الجزائر الامين العام للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، ان البرلمانات الإسلامية بحاجة إلى منصة رقمية وهو ما يلخصه شعار الدورة.

ومن منطلق العصرية اقترح عرض اجتماع افتراضي لوضع الخطوات الأولى لإنشاء هذا المركز ودراسة مواضيع جديدة لتعزيز عمل الجمعية، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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