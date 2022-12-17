منصتان رقميتان للهلال الأحمر لتوزيع المساعدات

انطلقت اليوم السبت، من مركز الاستجابة السريعة للكوارث بتيبازة، قوافل مُساعدات تضامنية تحت إشراف الهلال الأحمر الجزائري نحو أربع ولايات.

وأوضحت رئيسة المنظمة ابتسام حملاوي، أو هذه الحملة التضامنية التي جاءت تحت شعار “شتاء دافئ”، تأتي لمُرافقة السلطات العمومية في مجال التآزر والتضامن الوطنيين تماشيا مع التوجه الحكومي الرامي لتنمية تلك المناطق

وحسب حملاوي، فتضم هذه القوافل، مساعدات تتمثل في مواد غذائية وأغطية مُوجهة لعائلات مُعوزة تقطن بولايات تيسمسيلت، المدية، أولاد جلال والمغير، كما ضمّت القوافل تجهيزات ستُقدم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، استحدث الهلال الأحمر أدوات رقمية وتكنولوجية تتمثل في منصتين رقميتين، الأولى موجهة للعائلات المعوزة والثانية لفئة الأيتام، حيث يتم إحصائهم وتسجيلهم وتحيين القائمة دوريا بالتنسيق مع السلطات المحلية لكل ولاية.

وكشفت حملاوي أن الهلال الأحمر الجزائري قدّم أزيد من 600 طن من المساعدات المتمثلة في المواد الغذائية والأغطية خلال سنة 2022 لصالح عائلات معوزة تقطن بـ30 ولاية.

فضلا عن توزيع قرابة 500 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم مساعدات مالية تقدر بـ10 آلاف دينار لصالح 600 طفل يتيم خلال عيد الأضحى الماضي.

ليديا كبيش

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