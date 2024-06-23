منصة خاصة لتسهيل عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، اليوم، عن وضع منصة خاصة عبر الموقع الرسمي للسلطة من خلال الرابط، https:\\rdv2024.ina-elections.dz/rdv_tesdik، لتسهيل عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

و تُمكّن هذه المنصة، الراغبين في الترشح الذين سحبوا استمارات الاكتتاب، من حجز موعد للتقدم من أجل المصادقة على ذات الاستمارات خارج ساعات العمل المنصوص عليها في القرار رقم 01 المؤرخ في 02 ذو الحجة عام 1445 الموافق 08 جوان سنة 2024 ، المتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والتصديق عليها، المعدل.

وعليه-يضيف بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- وفور تسجيل طلب موعد من قبل المعنيين، سيتم الاتصال بهم من أجل تأكيد الطلب وتحديد الموعد في نفس اليوم من أجل مباشرة عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية المعنية.

شرف الدين عبد النور