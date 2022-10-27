مندوب فلسطين يؤكد مشاركة محمود عباس في قمة الجزائر

أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، مشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القمة العربية.

وشدد اللوح على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التحضيرية علة ضرورة تشكيل جبهة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين. وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

ودعا ذات المتحدث للاستجابة إلى طلب دولة فلسطين. بعقد مؤتمر خاص حول القدس واعتماد الإستراتيجية العالمية العربية للتحرك الدولي الخاص بالقدس. بالإضافة إلى ضرورة دعم وتوجه فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

كما قال مندوب دولة فلسطين، إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت تحظى بالاهتمام الأول بالنسبة للأمة العربية. حيث تكتسب هذه المرة أهمية خاصة نظرا لما يواجهه الشعب الفلسطيني من تغول إسرائيلي بحق شعب أعزل يرزح تحت الاحتلال وتمادي في الممارسات الإسرائيلية العنصرية

خاصة فيما يتعلق بتهويد القدس ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، بالإضافة إلى الاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية خاصة ما يجري بنابلس وجنين والخليل من حصار واعتقالات وقتل ممنهج بحق أبناء شعبنا.

في المقابل أكد اللوح، عبى ن هذه القمة تولي اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية ولها وضع وأهمية خاصة بأنها تعقد بالجزائر. التي أعلن منها عام 1988 الإعلان عن قيام دولة فلسطين وسوف نعمل مع الأشقاء بالجزائر والأشقاء العرب.

خاصة جمهورية مصر العربية على إنجاحها للتعاطي مع كافة القضايا والملفات العربية خاصة مستجدات القضية الفلسطينية، يضيف ذات المتحدث.

ليديا كبيش