منح 10 وكالات سياحية تراخيص لتنظيم العمرة إلى حد الآن

أشرف أحمد سليماني المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، على عملية الانطلاق الرسمي لتسليم التراخيص للوكالات المعتمدة في تنظيم نشاط العمرة للموسم 1445هـ.

وحسب بيان للديوان، فإن هذه الخطوة جاءت بعد تقديم الوكالات المعنية لملفات طلب الاعتماد والقيام بإجراءات الترشح عبر البوابة الجزائرية للعمرة، منذ تاريخ 24 جويلية الجاري بناء على دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.

وأضاف ذات البيان أن مصالح الديوان تواصل معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة، لتمكينها من الحصول على التراخيص فور استكمالها لكافة الإجراءات.

كما كشف المصدر، أنه تم اليوم إعداد ومنح 10 تراخيص، لتبقى العملية مستمرة إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2023 بالنسبة لإيداع الملفات.

رمزي أحمد توميات

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