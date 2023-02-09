منح علامة “حلال” لـ12 منتج غذائي جزائري

9 فبراير، 2023

تمكن 12 منتج غذائي جزائري من الحصول هذا الأسبوع على علامة “حلال” طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 14 يونيو 2016. والمتضمن وضع شروط وإجراءات وضع علامة “حلال” على المواد الغذائية المعنية، وإجراءات إصدار الشهادات المعمول بها.

وعقد يوم الاثنين الماضي، في مقر المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، اجتماع للجنة الإشهاد بالمطابقة “حلال”. بهدف دراسة منح الشهادات الأولى.

وبعد دراسة الطلبين المدرجين ضمن جدول أعمال اللجنة، تم منح حق استخدام وضع علامة حلال على 12 منتجًا غذائيا جزائريًا. المصنعين من قبل المؤسستين (GRD LABELLE- SPA و COGEAT SARL).

وذلك بعد استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحلال. وكذلك المواصفة المرجعية “NA 6184 : الأغذية الحلال – اشتراطات عامة” طبقا لإجراءات منح شهادات الحلال السارية المفعول.

رمزي أحمد توميات

9 فبراير، 2023

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