كشف اليوم الأربعاء، مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة والفنون، ميسوم لعروسي، أنه تم تسليم إلى غاية الآن 13418 بطاقة فنان، من بينها 554 بطاقة من النوع الجديد مؤمنة إلكترونيا وصالحة لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد.

وقال لعروسي، لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية:” يحدد فيها بدقة نوعية المهنة التي يمارسها المعني في ظل وجود قرابة 180 مهنة ملحقة بالحقل الفني معترف بها من طرف وزارة العمل”.

وأكد ذات المتحدث، على أن العملية متواصلة خاصة وان هذه البطاقة تمنح العديد من الامتيازات كالتأمين والتقاعد والاستثمار الثقافي وإنشاء مؤسسات فنية من خلال الاستفادة من أجهزة الدعم.

وكشف المسؤول بوزارة الثقافة أن مصالحه تتوجه إلى وضع آخر اللمسات على قانون الفنان، تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد التي تصر على إيجاد حلول نهائية لتحسين وضعية الفنان.

وفي سياق آخر، قال لعروسي، أن :”اليوم الوطني للفنان المصادف ل 8 جوان من كل سنة، يعد محطة مهمة يجب الوقوف أمامها لتقيم المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل التكفل بالفنان وتحسين وضعيته الاجتماعية والمهنية باعتباره فاعل حقيقي في المقاربة الاقتصادية والتنمية المستدامة”.

ليديا كبيش

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