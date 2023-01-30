مناقصة دولية لاقتناء أجهزة إنذار كاشفة لتسرب الغاز

أعلن اليوم الاثنين، الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز، خليل هدنة، عن التحضير لإطلاق مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أجهزة إنذار كاشفة عن تسرب الغاز.

وأوضح هدنة في تصريح لإذاعة سطيف، أن الإجراء يأتي بعد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتزويد العائلات بكاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل مجانا.

واضاف ذات المتحدث أن أزيد من 7 ملايين زبون لدى سونلغاز سيستفيدون من هذه الخدمة المجانية، في حين فتح المجال أمام استفادة كل منزل بأكثر من جهاز حسب الحاجة.

وأضاف رئيس المجمع بالقول: “إن هذه الأجهزة ذات جودة عالية وبمعابير دولية، ونسبة الضمان فيها تتراوح ما بين سنتين و9 سنوات” مشيرا إلى أن عملية توزيع هذه الأجهزة ستكون وفـق آليات عملية يضعها المجمع.

وفي ذات الصدد حذر نفس المسؤول من التهاون على اعتبار أن هذه الأجهزة ليست بديلا لإجراءات الوقاية والحماية والمراقبة اليومية من طرف المواطنين.

أما بخصوص مواصفات الجهاز الكاشف، قال إنـه مزود ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، حيث يعطي إنذار صوتي ومرئي عند الخطر، كما أنـه معمول به في أمريكا، الصين ودول عديدة أخرى.

من جهة أخرى، أكد هدنة جاهزية مجمع سونلغاز لأي تغيرات جوية في إطار ضمان توفير الغاز والكهرباء لجميع الزبائن، مشيرا إلى أنه رغم بعض الانقطاعات التي يتم إصلاحها ونسبة التغطية بالغاز وطنيا وصلت إلى 66 بالمائة فيما فاقت النسبة العالمية المقدرة بـ 45 بالمائة.

رمزي أحمد توميات

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