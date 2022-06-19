أكد ممثل جبهة البوليساريو بكاتالونيا عابدين بشرايا أن موقف الحكومة الإسبانية السلبي الأخير من قضية الصحراء الغربية ، يؤثر بشكل كبير على إستقرار شمال إفريقيا ويشجع على زعزعة أمن المنطقة .

وقال بشرايا، خلال مشاركته في مؤتمر منظمة منصة “لا للحرب” الذي إحتضنته عاصمة الإقليم برشلونة، أن “قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيذرو سانشيز ضد الشرعية لا يغير من الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية ، وهي مسألة تظل تحت مسؤولية الأمم المتحدة وتُعالج وفق مبدأ تصفية الإستعمار “،

و أبرز ذات المتحدث، أن الدول يمكن أن تتنازل عن حقوقها دون أن تُخلّ بإلتزاماتها، في إشارة صريحة إلى المسؤوليات الثقيلة المترتبة على الحقبة الإستعمارية الإسبانية في الصحراء الغربية التي تظل على عاتق مدريد .

وقال الدبلوماسي الصحراوي”نحن الصحراويون نؤمن بمشروعنا الوطني العادل في تقرير المصير والاستقلال ، َونحظى بدعم القانون والشرعية الدوليين والعدالة” .

وفي خطابه لدعاة السلام والداعين لوقف النزاعات المسلحة عبر العالم ، أكد أن الحرب الحالية التي نعيشها في الصحراء الغربية مفروضة علينا وستستمر طالما إستمر إحتلال الصحراء الغربية .

كما ذكر بأن الشعب الصحراوي أمهل المجتمع الدولي اكثر من ثلاثة عقود من الزمن جانحاً للسلام علّ الجهود الأممية تتكلل بإيجاد تسوية نهائية للنزاع وفق مقتضيات ومواثيق الأمم المتحدة .

وخلص عابدين، بالقول :” أن ما حصل هو أن جبهة البوليساريو وجدت نفسها أمام خيار الرد على الخرق المغربي السافر لوقف إطلاق النار بمنطقة الگرگرات نوفمبر 2020 ، عندما حاول الإحتلال المغربي مرة أخرى فرض واقع إستعماري جديد بقوة الضم ، ضاربا عرض الحائط كل جهود السلام.

رمزي أحمد توميات

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