ممثلا لرئيس الجمهورية…بوغالي يحل ببوغوتا لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد لكولومبيا

7 أغسطس، 2022
حل مساء أمس السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بكولومبيا، لحضور مراسم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، غوستافو بيترو، والتي ستتم اليوم الأحد، بساحة بوليفار بالعاصمة بوغوتا.
ووفقا لبيان للمجلس، فقد كان في استقبال بوغالي لدى وصوله، سفير الجزائر بكولومبيا  أحمد هاشمي وممثل عن وزارة الخارجية الكولومبية.
وأبلغ رئيس المجلس، في كلمة ألقاها أمام وسائل الإعلام، تحيات رئيس الجمهورية وتحياته الرئيس المنتخب ولنائب الرئيس وإلى كافة الشعب الكولومبي متمنين لهم النجاح في تحقيق الرقي والسلم.
 واغتنم بوغالي، السانحة للقول بأن مشاركة الجزائر في هذا الحدث التاريخي العظيم للشعب الكولومبي بوفد رفيع المستوى من المجلس الشعبي الوطني ومن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يعتبر دليلا واضحا على إرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين لبلوغها أفاقا متميزة.
كما حضر رئيس المجلس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوك على شرف الرؤساء والقادة الحاضرين وممثليهم.
ليديا كبيش
7 أغسطس، 2022

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