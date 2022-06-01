يشارك الوزير الأول، أين بن عبد الرحمان، يومي 2 و 3 جوان 2022، كممثل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع بيئي دولي رفيع المستوى، تستضيفه العاصمة السويدية ستوكهولم تحت شعار “ستوكهولم بعد 50 عاماً، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع مسؤوليتنا، فرصتنا”.

ويهدف هذا الحدث الدولي المنظم من طرف الأمم المتحدة، إلى تشجيع اعتماد خطط التعافي الخضراء لفترة ما بعد كوفيد-19 وإرساء نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة عام 2030، واتفاق باريس بشأن تغيير المناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.

كما يعقد هذا الاجتماع تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 بشأن البيئة البشرية، وكذا مرور خمسة عقود من العمل البيئي العالمي.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...